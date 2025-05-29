DOLAR
39,11 -0,01%
EURO
44,28 -0,22%
ALTIN
4.147,34 -0,16%
BITCOIN
4.249.535,79 -1,32%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'te Asgari Ücret İçin Mücadele Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, DİSK ziyaretinde asgari ücrete ve işçi haklarına dikkat çekerek güçlü bir dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'te Asgari Ücret İçin Mücadele Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, DİSK Ziyaretinde Asgari Ücret Mücadelesine Dikkat Çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bu ziyaret, işçi hakları ve asgari ücret üzerine önemli mesajlar içerdi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüşme

Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından kapıda karşılandı ve yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, DİSK binası önünde basın açıklaması yapan Özel, asgari ücretle ilgili önemli mücadelenin ilk adımını atmak amacıyla DİSK'i ziyaret ettiklerini vurguladı.

Asgari Ücret ve Sendikalı Olmanın Önemi

Özel, konuşmasında, “Sendikalı olmayan emek sömürülüyor. Bugün Türkiye'de sendikalı emeği de sömürüyorlar. Ama sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz,” dedi. Türkiye'de asgari ücretin artık temel bir yaşam standardı olduğuna dikkat çeken Özel, bu ücretin iyileştirilmesinin tüm ücretlere olumlu şekilde yansıyacağını belirtti.

Haziran Ayı Mücadelesi

Haziran ayı boyunca asgari ücretin yeniden belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu harekete geçirme çağrısı yaptığını ifade eden Özel, “Ekmek için mücadele edelim. Mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız,” dedi.

Grev Durumu ve İşçi Hakları

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecine de değinerek, “CHP iktidarında bütün işçiler, isteyen her işçi sendikalı olacak,” dedi. Özel, işçi ve işverenin bir araya gelerek makul bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.

Geçmişten Gelen Zorluklar ve İşçi Talepleri

Özel ayrıca, “İşçinin hakları, haklı talepleri vardır; gerçek ne o kadar beyaz, ne o kadar siyahtır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükleri emekçilerin haklı taleplerini etkilemektedir,” sözleriyle işçinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Buna ek olarak, “Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim,” diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Ziyarette Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 5), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK)...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 5), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Görüşmenin ardından DİSK binası önünde basın açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 5), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK)...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 5), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Görüşmenin ardından DİSK binası önünde basın açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
71 Yaşındaki Ziraat Mühendisi Dördüncü Üniversitesinden Mezun Oldu
2
Diyarbakır'da Yanık Yaralanması: Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk
3
Samsun'da Radar Tespit Cihazıyla 'Çakar' Bulunan Sürücüye 156 Bin Lira Ceza!
4
Vefa Sultan'ın İkinci Sezon Çekimleri Başladı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Önemli Açıklamalar
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklamaları
7
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım