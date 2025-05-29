CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'te Asgari Ücret İçin Mücadele Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, DİSK Ziyaretinde Asgari Ücret Mücadelesine Dikkat Çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bu ziyaret, işçi hakları ve asgari ücret üzerine önemli mesajlar içerdi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüşme

Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından kapıda karşılandı ve yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, DİSK binası önünde basın açıklaması yapan Özel, asgari ücretle ilgili önemli mücadelenin ilk adımını atmak amacıyla DİSK'i ziyaret ettiklerini vurguladı.

Asgari Ücret ve Sendikalı Olmanın Önemi

Özel, konuşmasında, “Sendikalı olmayan emek sömürülüyor. Bugün Türkiye'de sendikalı emeği de sömürüyorlar. Ama sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz,” dedi. Türkiye'de asgari ücretin artık temel bir yaşam standardı olduğuna dikkat çeken Özel, bu ücretin iyileştirilmesinin tüm ücretlere olumlu şekilde yansıyacağını belirtti.

Haziran Ayı Mücadelesi

Haziran ayı boyunca asgari ücretin yeniden belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu harekete geçirme çağrısı yaptığını ifade eden Özel, “Ekmek için mücadele edelim. Mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız,” dedi.

Grev Durumu ve İşçi Hakları

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecine de değinerek, “CHP iktidarında bütün işçiler, isteyen her işçi sendikalı olacak,” dedi. Özel, işçi ve işverenin bir araya gelerek makul bir çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.

Geçmişten Gelen Zorluklar ve İşçi Talepleri

Özel ayrıca, “İşçinin hakları, haklı talepleri vardır; gerçek ne o kadar beyaz, ne o kadar siyahtır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükleri emekçilerin haklı taleplerini etkilemektedir,” sözleriyle işçinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Buna ek olarak, “Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim,” diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Ziyarette Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 5), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Görüşmenin ardından DİSK binası önünde basın açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 5), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Görüşmenin ardından DİSK binası önünde basın açıklamasında bulundu.