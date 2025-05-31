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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Mitinginde Mağdurlara Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitinginde partisinin mağdurların umudu olduğunu vurguladı ve iktidara eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Mitinginde Mağdurlara Destek Verdi

Özgür Özel, Düzce Mitinginde Seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce'de düzenlediği mitingde önemli mesajlar verdi. Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile konuşan Özel, CHP'nin artık sadece bir siyasi parti olmadığını, 100 yıl sonra bir kez daha mağdurların, mazlumların, ezilenlerin ve zor durumda olanların tek umudu haline geldiğini belirtti.

Yolsuzluk Soruşturmasına Eleştiri

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının detaylarına da değindi. "Henüz iddia var, iddianame yok. İftira var, kanıt yok. Cezaevi var, yargılama yok" diyerek bu durumu eleştirdi. Özel, CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Darbe ve Kötülüğe Karşı Mücadele

Geçmişte darbelere karşı durduklarını hatırlatan Özel, "Milletin getirdiğini millet götürür, asker götüremez, darbeci götüremez" ifadesini kullanarak mevcut iktidarı eleştirdi. Özel, "Bugünkü iktidar, geleceğin iktidarına ve Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaktadır" şeklinde konuştu.

İstanbul'a Hareket Edecek

Özel, konuşmasının sonunda, Düzce'den Antalya'ya gitmeden önce İstanbul'da yapılacak çalışmalara da değinerek, "İstanbul'daki arkadaşlarımızı motive edeceğim. Durmayacağız, gerekirse uyumayacağız. Bu kötülüğe teslim olmayacağız" dedi.

Mitingde ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı da kısa konuşmalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Anıtpark Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Anıtpark Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Anıtpark Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Anıtpark Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu.

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