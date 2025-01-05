CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da İçin 'Halk Buluşması' Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra kara yolu ile Erzurum'a geçti. Kent girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özel, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Buluşması''na katıldı.

Konuşmasında, tarihe damga vuran kahramanlıkları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini hatırlatarak Erzurum'da bulunmanın mutluluğunu ifade eden Özel, "Cumhuriyetimiz sadece ülkeyi kurtarmakla kalmadı, bu milleti teba olmaktan çıkarıp özgür yurttaşlar haline getirdi" dedi.

2024'te başarı için umutlu olduklarını dile getiren Özel, CHP'nin yerel seçimlerdeki hedeflerine vurgu yaptı. "Atatürk’ten aldığımız ilhamla, yaş ortalaması 43 olan parti meclisimiz ve yarısı kadın yarısı erkek olan kadromuzla 47 yıl aradan sonra CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yaptık" dedi.

CHP'nin 7 bölgede de varlık gösterdiğini belirten Özel, “CHP dışında hiçbir parti 7 bölgede birden yoktur” diyerek sıkı bir eleştiri yaptı.

Ayrıca, Erzurum'un takımını 1. Lig'e çıkarma ve emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi konusunda söz veren Özel, "14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını, hiç değilse bir asgari ücret yapmak için birlikte hareket edelim" diyerek tüm siyasileri seslendi.

Toplantının ardından Özel, partinin il başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Bu ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ön orta), Erzurum'da Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ön orta), Erzurum'da Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.