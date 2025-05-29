CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler Mitinginde Güçlü Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler Mitinginde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair güçlü açıklamalarda bulundu. "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla yapılan mitingde, Özel, katılımcılara seslendi.

Esenler, Artık Milletin Kalesi

Özel, kendisine Esenler'in "AK Parti'nin kalesi" olduğu söylendiğini aktararak, "Geldik, gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne de başkasının, Esenler artık milletin kalesidir. Esenler halkı merttir, yiğittir, vicdan sahibidir," dedi. Adaletsizliklerden dolayı Esenler'in vicdanına sığındığını ifade eden Özel, son seçimlerde yüzde 34 oranına ulaştıkları Esenler'e miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldiklerini belirtti.

İmamoğlu'ndan Destek Mesajı

Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'na ilişkin de konuşan Özel, İmamoğlu'nun kendisine, "Hiç merak etmeyin, Esenler bu akşam bütün ezberleri bozacak, ben oradaymışım gibi" dediğini aktardı. Bu sözler, Esenler halkına verilen bir destek mesajı olarak algılandı.

Yolsuzluk İddialarına Sert Yanıt

Özel, konuşmasında 19 Mart'tan bu yana geçen süreçte hiçbir iddianın kanıtlanamadığını belirterek, "O kadar yalan atıldı, bir kuruşluk haksız kazanç belgelenemedi. Gizli tanıkların iftiraları hiçbir somut delille ispatlanamadı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, İmamoğlu'nun özel kalem müdürünün tutuklanma sürecine de değinerek, mevcut yargı uygulamalarını eleştirdi.

Ayrımcılığa Son! Asgari Ücret Artmalı

Asgari ücrete yapılan zammın şart olduğunu vurgulayan Özel, işçi ve işverenle bir araya gelerek süreci yöneteceklerini söyledi. KOBİ'ler, sanayiciler ve küçük esnafın mağdur olmaması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Mitinge İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir coşku oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara hitap etti.