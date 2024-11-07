CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ve Siyasi Görüşmelere Dair Açıklamalarda Bulundu

Özgür Özel’den Esenyurt Meselesiyle İlgili Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Erdost’un anma programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Esenyurt ile ilgili kayyum atamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Esenyurt meselesindeki tavrımız, tutumumuz hangi partinin belediyesi olursa olsun, halkın seçtiği halka hesap verir. Suç işlediyse mahkemeye hesap verir. O güne kadar soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak mahkemeyi de tanımamaktır, halkı da tanımamaktır.”

Tuncer Bakırhan’ın Açıklamaları Üzerine

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında yasal işlem başlatılmasına dair soruya şöyle yanıt verdi:

“Yeni öğrendim. Sayın Bakırhan’ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. Sözlerin cevabı sözle verilmelidir. Bir siyasi partinin genel başkanına bu şekilde yaklaşım, ülkeyi bu duruma getirdiği ortada.”

Gazetecilerin Sorularına Dair

Bir gazetecinin, Esenyurt Belediyesi’ne yapılan görevlendirmenin diğer belediyelere de yansıyacağına dair sosyal medyada yayılan iddiaları sorması üzerine:

“Öncelikle gözümüz üzerlerinde, her şeyden haberimiz var. Bu tür yönetim pratiğinin sonucunun ülkeyi ne hale getirdiği ortada.”

MİT ile İlgili Hukuki Süreçler

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın’a yazdığı bir mektuptan bahsederek, MİT’in bağımsızlığına dair kaygılarının olduğunu belirtti:

“Kısa sürede Sayın MİT Başkanının, partimi ve bilmesi gereken tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum.”

Dilruba Kayserilioğlu Üzerine Düşünceler

Özel, Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade etti:

“Genç bir kadının sokak röportajından dolayı hapse girmesine itiraz ettim. Ancak sosyal medyada yayılan yanlış ifadeler benim üzerime kaldı.”

Süleyman Soylu’nun Açıklamaları Üzerine Eleştiriler

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun son zamanlarda dile getirdiği açıklamalara yönelik yorumlarına da değinen Özel:

“Süleyman Soylu tam bir siyasi bukalemun. Geçmişte sarf ettiği sözlerin tam tersini savunarak, politikalarını değiştirmesi dikkat çekici.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı.