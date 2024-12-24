CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrencileri Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli öğrencilerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Bu anlamlı toplantıda sohbet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ve Mohammed Hattab ile bir araya geldiğini duyurdu.

Özel, "Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab, tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum" diyerek Filistinli gençlerin katkılarını ve önemini vurguladı.

Ayrıca Özgür Özel, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak Filistin'in bağımsızlık mücadelesine desteğini yineledi.