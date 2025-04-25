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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumuyla Buluştu

CHP Lideri Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu ile buluşarak gençlerin sorunlarını dinledi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:52
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumuyla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumunu Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyesi gençlerle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Partinin açıklamasına göre, görüşme bir otelde yapıldı.

Görüşmeye Katılan İsimler

Bu anlamlı buluşmada, Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti. Gençlik örgütleri temsilcileri, görüşme sırasında gençlerin ihtiyaçları ve beklentileri hakkında düşüncelerini ifade etme fırsatı buldular.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyesi gençlerle bir araya geldi. Özel, programda konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen programda Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyesi gençlerle bir araya geldi. Özel, programda konuşma yaptı.

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