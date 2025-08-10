CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Herkesi Kucaklayarak İktidar Olacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlediği etkinlikle partisinin iktidar hedeflerini açıkladı. Özel, 'Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, aksine geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak, herkesi kucaklayarak, Bahadın'a ve Türkiye'de 'Geride kaldık, eksik kaldık, sorunumuz var.' diyen herkese 'Oh be, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.' dedirteceğiz.' ifadelerini kullandı.

Parti Ziyareti ve Rozet Töreni

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'a gelen Özgür Özel, ilk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bahadın beldesine geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından CHP'ye katılan Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve meclis üyelerine rozet taktı.

Burada partililere seslenen Özel, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnceye, CHP'ye katılmasından dolayı teşekkür etti. Özel, baba ocağının tapusunun Mustafa Kemal Atatürk'te olduğunu vurguladı ve sosyal, muhafazakar, milliyetçi, liberal ve Kürt demokratların birleşeceği yerin CHP olduğunu belirtti.

Birlik Mesajı ve Gelecek Hedefler

Özgür Özel, gün içerisinde CHP'ye katılan belediyenin yanı sıra, Memleket Partisi'nin üst kademesindeki yöneticilerin de CHP'ye katılacağını duyurdu. 81 ilde ve 937 ilçede Memleket Partililerin CHP'ye katılacağını belirten Özel, yöntemiyle birlik mesajı verdi.

Konuşması sırasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Özel, 'Seçim süreçlerinde ufak tefek kırgınlıklar yaşanabilir. Ama bugün hep bir araya gelmiş, kucaklaşmış bir toplum oluşturmak hedefindeyiz.' dedi.

İnce'nin Yeniden Katılımı ve Eleştiriler

Etkinliğe katılan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri üzerine tekrar CHP'ye katıldığını ve kaldığı yerden mücadele edeceğini belirtti. İnce, iktidarın eğitim, tarım ve ekonomi politikalarını eleştirel bir dille değerlendirerek, Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından, Özel ve beraberindekiler Bahadın belediyesini ziyaret ederek, Başkan Sami Eroğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

