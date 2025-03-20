CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Önünde Vatandaşlara Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bir darbe girişimi olarak nitelendiren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, bütün üyelerime danışarak en doğru adayı belirlemek için gayret sarf ettim. Bir yol yürüyorum ve o yolun sonunda iktidar görüyorum, zafer görüyorum," dedi.

İstanbullulara Çağrı

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan işlemin, milli iradeye karşı bir darbe olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. "İstanbulluların tam 3 kez Büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri sizlerin kardeşi, ağabeyi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimidir," ifadelerini kullandı.

Özel, her kesimden insanın vicdanına, ahlakına, insafına ve sağduyusuna ihtiyaç olduğunu da dile getirerek, mücadele için hazır olduklarını vurguladı.

Hukuk Güvencesine Vurgu

Özel, "Bu meselenin artık bir Ekrem İmamoğlu meselesi olmaktan çıktığını, milletin tamamının meselesi haline geldiğini" ifade etti. Gözaltına alınan İmamoğlu ile avukatlarının görüştüğünü hatırlatan Özel, "Dün akşam iptal edilen şey Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi, can güvencesidir," dedi.

Pazar Günü Sokakta Olacaklar

"Yoksulluktan bıkan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan milyonları pazar sabahı sokaklara dökülmeye davet ediyorum," diyen Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına çağırdı. "O zaman pazar günü binler, on binler, milyonlar, hep birlikte sokaklardayız," diyerek kalabalığı cesaretlendirdi.

"Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak. Size inanıyor, güveniyoruz," diyen Özel, İmamoğlu'na sahip çıkmak için Saraçhane'den ayrılmayacaklarını da belirtti.

Etkinliğe Katılan İsimler

Etkinlik öncesinde Vatan Caddesi'nde toplanan partililer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. Etkinliğe; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birçok partili katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.