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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu güvenlik soruşturmasıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu, seçimlerdeki adaylıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk soruşturmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

İmamoğlu'nun İletişim Bilgileri Üzerine Açıklama

Özel, İmamoğlu'nun savcılık sorgusunda verdiği cep telefonunun bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, “O telefon numarasını girince bende 'Beylikdüzü, BBA, Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu' yazıyor.” dedi. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun telefon numarasının, daha önce tanıdığı bir isim olduğunu kaydetti.

Yolsuzluk Soruşturmaları ve İddialar

CHP Genel Başkanı, bugün gerçekleştirilen yeni operasyon ile gözaltına alınan kişilerin raylı sistemlerde yolsuzluk yapıldığı algısını yaratacağını ifade etti. Özel, “Aldıkları ihale iptal olmuş olsa da Danıştay onaylamış durumda. Bu yüzden bu dosyalarla uğraşıyorlar.” şeklinde konuştu.

Özel'den Seçim Mesajı

Bir gazetecinin anayasa tartışmalarını sorması üzerine Özel, “Biz AK Parti'nin adayıyla değil, kendi adayımızla ilgileniyoruz. Sayın Erdoğan aday olsa da olmasa da bir sonraki Cumhurbaşkanı, milletimizin takdirleriyle Ekrem İmamoğlu olacak.” ifadelerini kullandı.

Haberin devamında, Özel'in, Sayıştay tarafından oluşturulacak raporlar üzerine İstanbul'daki belediyeler hakkında açıklamalarda bulunacağını ve bekleyen dosyaların gündeme geleceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in Marmara Cezaevi karşısındaki salonda duruşmasını izledikten sonra, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in Marmara Cezaevi karşısındaki salonda duruşmasını izledikten sonra, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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