CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kapalı Oturum Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen kapalı oturumda bilgilendirmelerin yetersiz olduğunu ifade etti. Özel, "Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik" dedi.

Kapalı Oturumda Tartışılan Konular

Özel, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştiren kapalı oturumun, önemli gelişmeler açısından oturumu dinlediklerini vurguladı.

Söylenmeyenler Tepkisi

Özel, "Kapalı oturumda söylenen sözler, 10 yıl boyunca gizli tutulacak. Ancak bilmediğimiz bir şey olursa onu ifşa ederiz" diyerek, gündemde olan konuları sorguladı.

Gündem Değişikliklerine Dikkat Çekti

Ülkenin gerçek gündeminin yoksulluk ve işsizlik olduğunu belirten Özel, dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem değiştirmeye çalıştığını savundu.

İşbirliği Çağrısı

Özel, Türkiye'nin gerçek sorunlarının, gençlerin geleceği, işsizliğin ve hayat pahalılığının konuşulması gerektiğini vurguladı. Özel, "Türkiye'nin daha büyük bir dayanışma içinde olması gerekiyor" şeklinde bir çağrıda bulundu.

İyi Parti Tepkisi

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kapalı oturum eleştirilerine de yanıt vererek, mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını ifade etti.

Manipülasyon İddiası

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirerek, iktidarın gerçek sorunlardan uzaklaştığını ve manipülasyon yaptığını söyledi.

Özel, "Ülkenin gerçek sorunlarını bir arada konuşacağız" diyerek, toplumun gündeminden kopmaması gerektiğine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.