CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "İstanbul'un Seçilmiş Başkanını Görevine Bekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören'de Açılış Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 23 yeni merkezin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “İstanbul'un deprem riskinden dolayı seçilmiş belediye başkanını görevi başına bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte tüm işlemlerin adil ve şeffaf bir biçimde yönetilmesi gerektiğini görüyoruz” dedi.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Tören, Kanuni Mahallesi Ömer Zeki Varan Parkı yanında gerçekleştirildi. Açılışa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

CHP'nin Yerel Seçim Başarısı ve İmamoğlu'nun Durumu

Özel, konuşmasında CHP'nin 31 Mart 2022 tarihli yerel seçimlerde 47 yıl aradan sonra birinci parti olduğunu hatırlattı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasına değinerek, “Partililerimiz bu süreçte büyük bir dayanışma içinde hareket etti” dedi.

Türkiye İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz

“Şimdi geldiğimiz noktada el ele, omuz omuza bir yandan yaptığımız imza kampanyasıyla Türkiye'de seçmenlerin yarısından bir fazlasının imzasını alarak 'Adayımı yanımda, erken seçim sandığını önümde istiyorum' kampanyasıyla mücadelemizi sürdürüyoruz” diyen Özel, Türkiye'de geçmişte yaşanan haksızlıkların sona ermesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Özel, Halka Destek Olma Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı, “Milletimizin, mağdurun, emeklinin, işçinin, çiftçinin yanındayız” diyerek, toplumun her kesimine destek olma taahhüdünde bulundu. “Korkuyu, endişeyi evde bıraktık. Bu iktidarı değiştirene kadar sokaktayız, meydandayız ve mücadeledeyiz” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise açılışta, Keçiören Belediyesi’nin SGK prim borçlarını ödeyip, 23 yeni merkezi halka sunduğunu vurguladı. Yavaş, “Halka hizmet etmekten asla geri durmayacağız” diyerek, zamana yayılmış olan sosyal desteklerini açıkladı.

Trafik Çözümleri ve Gelecek Planları

Yaşanan trafik sorunlarına dair projelerini anlatan Yavaş, Mamak Metrosunun temelinin önümüzdeki mayıs ayında atılacağını duyurdu. Ayrıca, “Belediye başkanlarının dokunulmazlığı yoktur. Eğer suçu varsa, yargılanabilir” dedi.

Açılış Kurdelası ve Vatandaş Ziyareti

Konuşmaların ardından Özel, Yavaş ve Özarslan, 23 merkezin açılış kurdelesini kesti. Üç isim, daha sonra kendilerini davet eden bir vatandaşın evini ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 23 yeni merkezin açılışı dolayısıyla Kanuni Mahallesi Ömer Zeki Varan Parkı yanında tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda), Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (sağ 2), bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 23 yeni merkezin açılışı dolayısıyla Kanuni Mahallesi Ömer Zeki Varan Parkı yanında tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda), Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan (sağ 2), bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.