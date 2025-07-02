CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deki Yolsuzluk Soruşturması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Özgür Özel'den İzmir Büyükşehir Belediyesine Yönelik Yolsuzluk Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı ne de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelemeli." dedi.

İzmir İl Başkanlığı Önünde Toplantı

Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Özel, adli süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Hiçbir yerel yöneticinin yargılanmaktan muaf olmadığını vurgulayan Özel, "Maksat sorgulamak, soruşturmak ve hakikate ulaşmak olsun." diye konuştu.

Gözaltılar ve Adalet Vurgusu

Dün sabah yapılan gözaltı operasyonuna ilişkin yorumda bulunan Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcısını uyararak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının pratiğine özenmektir, onu taklit etmektir." ifadelerini kullandı. Adaletin peşinde olmaları gerektiğinin altını çizerek, müfettişlerin İzmir’deki durumunun siyasi bir aparata dönüşmesini eleştirdi.

Kooperatifler Üzerine Değerlendirme

Kooperatiflerle ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu konuda çözüm üretme talimatı verdiğini belirtti. "O kooperatif meselesinde mağduriyetleri ortadan kaldıracak adımları atalım ve buradaki sıkıntıdan kurtulalım." dedi.

Geçmiş Davaların Takibi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 2017 yılında yargılanıp beraat ettiğini hatırlatan Özel, benzer süreçleri dikkatle takip edeceğini ifade etti. "Nasıl Kocaoğlu’nun her duruşmasında yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de yanına otururum, süreci en yakından takip ederim." şeklinde konuştu.

Özel, konuşmasının ardından parti binasına geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde konuşma yaptı.