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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Kazanan CHP'dir"

Özgür Özel, CHP Kurultayı sonrası yaptığı açıklamada, tüzük değişikliğinin sonuçlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Kazanan CHP'dir"

CHP'de Tüzük Değişiklikleri ve Kazanan CHP

Özgür Özel, partisinin 20. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurultayı değerlendiren Özel, "Ne benim için ne başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi ne güvenoyudur ne güvensizlik oyudur. Kurultayın sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur. Kazanan CHP'dir." ifadelerini kullandı.

Parti İçindeki Gelişmelere Dikkat Çekti

Kurultayda yaşanılan spekülasyonlarla ilgili konuşan Özel, "CHP'de karpuz gibi ortadan ikiye yarıldılar diyenlerin boşa düşmesi açısından alınan sonuç fevkalade kıymetlidir." dedi.

Örgütün Kararına Değeri Vurguladı

Özel, örgütün kararının CHP'nin kararı olduğunu belirterek, "81 il başkanımızın katılımıyla en çok emek verdikleri madde 52. maddeydi. Bu madde, örgütümüzün görüşü doğrultusunda karar vermeyi içeriyor." şeklinde konuştu.

Ön Seçim ve Cinsiyet Kotası Üzerine Açıklamalar

Özel, ön seçimin örgüt denetiminde yapılmasını istediklerini ifade ederek, "Geçiş sürecini kısaltmak elimizdedir" diye ekledi. Cinsiyet kotası üzerinden de kademeli geçişin 10 yıl içinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kadın ve Genç Temsilinin Güvencesi

Özel ayrıca, yapıları değişikliklerin kadınlar, gençler ve engelliler için önem taşıdığını ve bu değişikliklerin artık tüzük güvencesinde yer aldığını belirtti.

Geleceğe Dair Vizyon

Özgür Özel, CHP'nin hazırladığı bu yeni tüzüğün partinin anayasası niteliğinde olduğunu vurguladı ve "Bundan sonra bu partinin ötekisi yoktur. Birlik ve beraberlik mesajları vermeye hazırız" dedi.

Son olarak, CHP'nin ikinci yüzyılında iktidar olacağını belirten Özel, yarın yeniden toplanacaklarını ve programlarını tartışacaklarını açıkladı.

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