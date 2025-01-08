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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Siyaset ve Emekli Sorunlarına Değindi

Özgür Özel, Konya'da yaptığı konuşmada Türkiye siyasetine dair önemli mesajlar verdi ve emekli maaşları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Siyaset ve Emekli Sorunlarına Değindi

Özgür Özel, Türkiye Siyasetinin Geleceğini Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin siyaset anlayışına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Buradan AK Parti'lilere, Milliyetçi Hareket Partililere şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye siyaseti, birbiriyle uğraşan, isimlerle uğraşan, isimlerle didişen siyaseti, gerilimi bir kenara bırakmalıdır." dedi.

75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı Açılışı

Konya programı kapsamında Ereğli ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı içerisinde bulunan Kent Lokantası'nın açılışını yapan Özel, parkın daha önce Şehitler Parkı olarak bilindiğini, CHP'li Belediye Başkanı Ümit Akpınar'ın bu ismi geri kazandırdığını belirtti. Özel, bu konudaki kararı alan belediye meclis üyelerine de teşekkür etti.

İktidar Hedefleri ve Emekli Sorunları

İktidar olmaları durumunda, tarihi isimlerin geri kazanılacağının altını çizen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin bundan sonraki hedefinin Atatürk'ün partisini, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidara taşımak olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Emekli için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır" diyerek emeklilerin alım gücü konusuna da değindi.

Kent Lokantaları ve Sığınmacı Politikaları

Özel, Ereğli'de açılan 108. Kent Lokantası'nın gençlik kolları tarafından markalaştırıldığını belirtirken, CHP'nin sığınmacı politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, sığınmacı yaratan politikaların hedef alınması gerektiğini vurguladı.

Emeklilere Destek Çağrısı

Emekli maaşlarını doğrudan eleştirerek, "Sayın Erdoğan, bu emeklinin alnının teri bu millet için aktı" diyen Özel, iktidarın bu dönemin kırmızı kartı ile geçileceğini belirtti.

Özgür Özel, ilçe başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinin ardından Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar ile bir araya geldi. Özel'in programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, PM üyesi Ali Abbas Ertürk ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın gibi isimler de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya programı kapsamında Ereğli ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya programı kapsamında Ereğli ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı Kent Lokantası açılışında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya programı kapsamında Ereğli ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya programı kapsamında Ereğli ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı Kent Lokantası açılışında konuştu.

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