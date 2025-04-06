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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da Erdoğan'a Meydan Okudu

Özgür Özel, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Erdoğan'a meydan okuyarak, 'Cesaretin varsa geleceksin!' dedi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da Erdoğan'a Meydan Okudu

Özgür Özel, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesaretin varsa geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. 'Yok, yetişemem.' O zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Gözaltı Süreci

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla gelişen süreçte devletin verdiği belgelerin geçerliliğinin olmadığını vurguladı. "Mazbatasına, diplomasına ve şirketlerin malvarlıklarına el koyanlar, bu iki yüzlülüğü tüm dünyaya haykırıyor" dedi.

CHP'nin Gücü ve Dayanışması

CHP'nin sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi olmadığını, yurt dışında da bir parti olarak var olduğunu belirten Özel, kayyum atanmasına karşı durduklarını ifade etti. Özel, partisine yönelik iddialara cevap vererek, "Bu partide öyle CHP'liler yok. Onlar CHP'li falan değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi

Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni oluşturacaklarını belirterek, "Bu ofis, milletin adayı İmamoğlu ile toplumun taleplerini birleştirecek büyük bir mücadele sürecinin başlangıcıdır" dedi.

Büyük Mitingler ve İmza Kampanyası

Özel, Türkiye genelinde büyük mitingler yapacaklarını duyurdu. 19 Mayıs'ta İzmir'de, her çarşamba İstanbul'da miting gerçekleştireceklerini açıkladı. "Şuan yürüttüğümüz imza kampanyasında 7 milyon imzadayız" diyen Özel, Erdoğan'a yönelik dünya siyaset tarihinde en büyük gensoruyu gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Delegelere Teşekkür ve Birlik Mesajı

Özel, delegelere, "İyi ki buraya geldiniz, iyi ki partinize sahip çıktınız" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geçmişte üzülenlerin helalleşmesi gerektiğini de belirtti.

Özel'in konuşması, CHP'nin kurultaylarında tarihsel bir irade olduğuna ve bu iradenin geleceğe taşınacağına vurgu yaparak son buldu.

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