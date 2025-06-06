CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayram Mesajı Verdi

Özgür Özel'in Manisa'daki Bayram Kutlaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı.
Haksızlıklara Dikkat Çeken Açıklamalar
Namaz sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramın kendileri için gerçek bir bayram gibi geçmediğini belirten Özel, birçok arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını, CHP'li belediye başkanlarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını aktardı. Mücadelelerine devam edeceklerini, eninde sonunda doğruların ortaya çıkacağına vurgu yaptı.
Seçim Umudu ve Gelecek Vizyonu
Özel, milletin önüne en kısa sürede sandığı getirmeyi umduklarını ifade ederek, "Bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi, nasıl Manisa'da tüm yüzleri güldürdüysek Türkiye'de de tüm yüzleri güldürmeyi umuyoruz," dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına Tepki
Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma hakkında da konuştu. Belediye başkanlarına yönelik yapılan muamelelerin geçmişte yaşanan darbe dönemlerini hatırlattığını ifade eden Özel, "O görüntüleri yaşatanlara, herkes ayağını denk alsın diyorum. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim" Özel, ''Cumhuriyet Halk Partili'yi tutuklarsan, bu haksızlık ve hukuksuzluktur. Bunun karşısında durmak benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim'' ifadeleriyle tepkisini sürdürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı. Özel, namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı. Özel, namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özel, ''Cumhuriyet Halk Partili'yi tutuklarsan, bu haksızlık ve hukuksuzluktur. Bunun karşısında durmak benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim'' ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı. Özel, namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı. Özel, namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.