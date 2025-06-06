CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayram Mesajı Verdi

Özgür Özel'in Manisa'daki Bayram Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı.

Haksızlıklara Dikkat Çeken Açıklamalar

Namaz sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramın kendileri için gerçek bir bayram gibi geçmediğini belirten Özel, birçok arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını, CHP'li belediye başkanlarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını aktardı. Mücadelelerine devam edeceklerini, eninde sonunda doğruların ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

Seçim Umudu ve Gelecek Vizyonu

Özel, milletin önüne en kısa sürede sandığı getirmeyi umduklarını ifade ederek, "Bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi, nasıl Manisa'da tüm yüzleri güldürdüysek Türkiye'de de tüm yüzleri güldürmeyi umuyoruz," dedi.

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