CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Ongun'u Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.
Ziyaret için Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Özel, cezaevinden ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.