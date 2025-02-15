CHP Genel Başkanı Özgür Özel Salihli'de Belediyeyi ve İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Özgür Özel'in Salihli Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde hem belediyeyi hem de partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel, Salihli Belediyesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, yerel seçim sürecinde kazandıkları birçok belediyeyi borç yüküyle devraldıklarını vurguladı.

Ekonomik Zorluklarla Mücadele

Salihli'nin de ekonomik güçlüklerle mücadele ettiğini dile getiren Özel, partisinin seçimlerdeki hedeflerine ve stratejilerine ilişkin bilgi verdi. Daha sonra gerçekleştirilen ilçe başkanlığı toplantısında, Türkiye'nin gelişebilmesi için yönünü Avrupa Birliği ve İskandinav ülkeleri gibi muasır medeniyet seviyelerine döndürmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim Tatbikatı ve Sandık Görevlileri

Özel, CHP ilçe başkanlıklarının ülkedeki 182 bin sandığa sandık görevlisi atadığını belirterek, Mayıs sonu gibi bir sabah saat 05.30'da kalkacak sandık görevlilerinin seçim varmış gibi tatbikat yapacağını açıkladı. Bu tatbikatın, seçim günü için oldukça önemli olduğunu ifade eden Özel, katılanların sandık görevlisi olacağını, katılmayanların ise yerlerinin değiştirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Adaylığı Hakkında Açıklama

Özel, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirtirken, partinin adayının gelecekteki anket sonuçlarına bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti. CHP Genel Başkanı, anketlerde öne çıkan iki önemli ismin bulunduğunu ifade ederek, bu konudaki kararların parti içindeki ön seçim süreciyle şekilleneceğini dile getirdi.

Ayrıca, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile parti içerisinde sağlanan uyumlu çalışmalara ve dayanışmaya dikkat çekerek, Türkiye'nin siyasi tarihinin en mutlu anlarını yaşadıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde temasları kapsamında Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'yu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde temasları kapsamında Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'yu ziyaret etti.