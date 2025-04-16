CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in Yanında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı açıklamada Önder için dua ettiklerini ifade ederek, "Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak" dedi.

Önder'in Sağlık Durumu Üzerine Olumlu Gelişmeler

Özel, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli’deki hastanede ziyarette bulundu. Önder’in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Önder ile yıllardır diyalog halinde olduklarını belirtti.

Özel, hastane yönetiminin kamuoyuna etkili bir bilgilendirme sağladığını vurgulayarak, "Doktorlar hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan hem de mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiler" diye ekledi.

Herkesin Kalbi Önder ile Birlikte Atıyor

Özel konuşmasına şöyle devam etti: "Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye'deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor."

Özel, "Onun o güzel kalbinin atmaya devam etmesini, o güzel sözlerini söylemeye, hepimizi hem gülümsetmeye hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesine dua ediyoruz. Bir kez daha hem DEM Parti'ye, hem ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Buradan sizin karşınıza geçip tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberlerinizin, kameralarınızın o anı yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Özel’e, CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Özel, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Özel, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.