CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'in Hastane Ziyaretini Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Sağlık Durumu Üzerine Bilgi Alındı

Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ettiklerini dile getirdi. Bugün hastane başhekiminden, yönetimden ve DEM Parti yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Özel, aldığı bilgilerin dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesinde olduğunu belirtti ve Önder'e en iyi dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Barış ve Huzur İçin Dualar Ediliyor

Özel, Türkiye'de barış, huzur ve kardeşliğin sağlanması için geçmişte verilmiş mücadelelerin bulunduğunu vurgulayarak, "Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi," dedi.

Önder'in kalbinin bu tempoda zorlandığını ifade eden Özel, "Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.