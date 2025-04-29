DOLAR
38,44 0%
EURO
43,91 0,01%
ALTIN
4.089,88 1,12%
BITCOIN
3.643.435,55 -0,4%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'in Hastane Ziyaretini Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Sağlık Durumu Üzerine Bilgi Alındı

Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ettiklerini dile getirdi. Bugün hastane başhekiminden, yönetimden ve DEM Parti yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Özel, aldığı bilgilerin dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesinde olduğunu belirtti ve Önder'e en iyi dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Barış ve Huzur İçin Dualar Ediliyor

Özel, Türkiye'de barış, huzur ve kardeşliğin sağlanması için geçmişte verilmiş mücadelelerin bulunduğunu vurgulayarak, "Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi," dedi.

Önder'in kalbinin bu tempoda zorlandığını ifade eden Özel, "Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Problemi Büyüyor
2
TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 61. Yıldönümü Kutlandı
3
Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Protokolü İmzalandı
4
Türk-Alman İşbirliğiyle İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi Projesi Açıldı
5
Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısındaki Davada Karar Açıklandı
6
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nda Başarılı Senaryo Uygulaması Gerçekleşti
7
Kastamonu Üniversitesi'nde Engelli Bireylerle Bir Araya Gelen Öğrenciler, Farkındalık Projeleriyle Dikkat Çekti

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!