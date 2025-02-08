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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali'ni İzledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali'nin ilk gösterimini Etimesgut'ta izledi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali'ni İzledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali'ne Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali' isimli eserin ilk gösterimini izleme fırsatı buldu. Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, müziğin ve tasavvufun buluştuğu büyüleyici bir ortam sundu.

Müzikalin Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu

Müzikalin yönetmenliğini üstlenen Erdal Beşikçioğlu, aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olarak da görev yapıyor. Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu eser, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "Yunus...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali"nin ilk gösterimini izledi. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "Yunus...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali"nin ilk gösterimini izledi. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.

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