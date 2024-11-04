CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Belediyelere İlişkin Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'ye sunmuş olduğu kanun teklifi ile ilgili olarak, kesin hüküm olmadan herhangi bir belediye başkanının görevden alınamayacağını belirtti.

Yeni Kanun Teklifi

Başarır, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Meclise sunduğumuz kanun teklifiyle artık kesin hüküm olmadan hiçbir belediye başkanı görevden alınamayacak. Ayrıca bir belediye başkanlığı düşer ya da geçici olarak görevden alınırsa seçim yapılacak." diye konuştu.

Olağanüstü Günler

Son 15 günde yaşanan olağanüstü günleri değerlendiren Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklandığını ve diğer belediye başkanlarının da görevden alındığını belirtti.

İhlaller Üzerine

Başarır, halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanlarının görevden alınmasının evrensel insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı. Ayrıca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden alınma gerekçelerine de değindi.

Demokrasi Nöbeti

Başarır, halkın iradesini korumak adına bir 'demokrasi zırhı' oluşturduklarını ve milletvekilleriyle birlikte Esenyurt’ta olmaya devam edeceklerini belirtti.

Erken Seçim Çağrısı

Hükümetin gündemi değiştirmeye çalıştığını savunan Başarır, "Bahar geliyor. Baharda sandığı koyalım." diyerek erken seçim yapılmasını önerdi.

Kapattıkları Grup Odası

Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanlığına atanan kişinin, CHP’nin grup odasının kapatıldığını ve tabelasının indirilmesini eleştirerek, bunun tarihsel bir hatırlatmadığını ifade etti.

Soruşturmalar ve Hukukun Üstünlüğü

Mansur Yavaş’ın başlattığı soruşturmayı önemli bulduğunu belirten Başarır, "Bu soruşturmayı başlatması kıymetli. Uzun süredir görmediğiniz bir olay." dedi.

Ali Mahir Başarır sözlerini, "Biz halkın bir lirasının, ülkedeki 86 milyonun bir kuruşunun bile peşindeyiz, hakkını kimseye yedirmeyiz." diyerek sonlandırdı.