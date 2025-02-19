CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Gündem Değerlendirmesi: Soruşturma Siyasi Bir Çaba

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Basın Toplantısı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Günaydın, yaptığı değerlendirmede, "Bunun hukuki bir süreçle bağlantılandırılması mümkün değildir. Bal gibi CHP'yi karıştırmaya yönelik siyasi bir çabadır." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın Çalıştayı ve Ekonomik Sorunlar

Günaydın, ayrıca HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesine de tepki gösterdi. Türkiye’de geniş tanımlı işsizliğin 11 milyonu aştığını belirten Günaydın, ekonomik sorunların dünyadaki büyük iktisadi krizle bir alakasının olmadığını, iktidar kadrolarının bu sorunları elleriyle ürettiğini öne sürdü.

Yargı Skandalları ve TÜSİAD Açıklamaları

CHP'li Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameyi hatırlatarak, "Türkiye'de yargı skandallarının gizlenemez hale geldiğini" savundu.

Bununla birlikte, TÜSİAD'ın açıklamalarına ilişkin ise "TÜSİAD, bugüne kadar susmasıyla eleştirilebilir, konuşmasıyla değil." diyerek, bütün kurumların üyelerinin yararlarını demokratik bir zemin içinde savunmalarının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Adaylığı Üzerine

Bir gazetecinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılan ön seçimde sadece İBB Başkanı İmamoğlu olup olmadığını sorması üzerine Günaydın, "20'nin üzerinde imza toplayan aday olabiliyor. An itibarıyla bu sayının katbekat üzerinde imza gelmiştir. Bir başka arkadaşımıza ilişkin bir imza tarafımıza ulaşmış değildir." şeklinde yanıt verdi.

Günaydın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik devam eden soruşturmaya ilişkin görüşlerini, bir siyasi çaba olarak değerlendirmeye devam etti.