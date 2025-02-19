CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Gündem Değerlendirmesi: Soruşturma Siyasi Bir Çaba

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmayı siyasi bir çaba olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:58
CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Gündem Değerlendirmesi: Soruşturma Siyasi Bir Çaba

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Basın Toplantısı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Günaydın, yaptığı değerlendirmede, "Bunun hukuki bir süreçle bağlantılandırılması mümkün değildir. Bal gibi CHP'yi karıştırmaya yönelik siyasi bir çabadır." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın Çalıştayı ve Ekonomik Sorunlar

Günaydın, ayrıca HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesine de tepki gösterdi. Türkiye’de geniş tanımlı işsizliğin 11 milyonu aştığını belirten Günaydın, ekonomik sorunların dünyadaki büyük iktisadi krizle bir alakasının olmadığını, iktidar kadrolarının bu sorunları elleriyle ürettiğini öne sürdü.

Yargı Skandalları ve TÜSİAD Açıklamaları

CHP'li Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameyi hatırlatarak, "Türkiye'de yargı skandallarının gizlenemez hale geldiğini" savundu.

Bununla birlikte, TÜSİAD'ın açıklamalarına ilişkin ise "TÜSİAD, bugüne kadar susmasıyla eleştirilebilir, konuşmasıyla değil." diyerek, bütün kurumların üyelerinin yararlarını demokratik bir zemin içinde savunmalarının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Adaylığı Üzerine

Bir gazetecinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılan ön seçimde sadece İBB Başkanı İmamoğlu olup olmadığını sorması üzerine Günaydın, "20'nin üzerinde imza toplayan aday olabiliyor. An itibarıyla bu sayının katbekat üzerinde imza gelmiştir. Bir başka arkadaşımıza ilişkin bir imza tarafımıza ulaşmış değildir." şeklinde yanıt verdi.

Günaydın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik devam eden soruşturmaya ilişkin görüşlerini, bir siyasi çaba olarak değerlendirmeye devam etti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda Sağlıkta Başarı Vurgusu
2
Sakarya'da Durdurulan Tırda 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi
3
MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek
4
Azerbaycan'da Asya Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu Gerçekleşti
5
Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi
6
Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu
7
Edremit'te Otobüs Bileti Satış Ofisinde Hırsızlık Anı Kamerada

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!