CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

22. Olağanüstü Kurultay Öncesi Anma

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i 22. Olağanüstü Kurultay öncesi ziyaret etti.

Partinin 22. Olağanüstü Kurultayı yarın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Yücel, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.