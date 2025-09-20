CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti: 22. Olağanüstü Kurultay Öncesi

Deniz Yücel başkanlığındaki CHP heyeti, 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti; kurultay yarın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:37
22. Olağanüstü Kurultay Öncesi Anma

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i 22. Olağanüstü Kurultay öncesi ziyaret etti.

Parti tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Partinin 22. Olağanüstü Kurultayı yarın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Yücel, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

