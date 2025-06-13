CHP Heyeti, Ekrem İmamoğlu ve Diğer Tutuklu Partilileri Ziyaret Etti

CHP Heyeti, Cezaevinde İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu partilileri, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile milletvekili Seyit Torun da ziyarette yer aldı. Cezaevindeki partililerle yaklaşık bir saat görüşen heyet, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başarır: "Başımız Dik, Onurluyuz!"

Basın toplantısında konuşan Başarır, İmamoğlu ve diğer isimlerle görüştüklerini belirterek, "Halkın desteğini alan tertemiz insanlar, ülkenin en nitelikli siyasetçilerinin tutsak durumda bırakıldığını savundu. Gelinen noktanın ülke, hukuk ve siyaset adına acı verici olduğunu" ifade etti.

Başarır, "Aylardır hiçbir somut delil yokken, MASAK raporlarında en küçük para hareketlerine rastlanmamışken, sahte delillere dayandırılarak burada tutuluyorlar. CHP olarak başımız dik. Burada bulunan arkadaşlarımızla onur duyuyoruz. Onların attığı her imzaya, her adıma kefiliz. Hafta sonu Bayburt'ta mitingimiz var. Direncimizi sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Torun: "Moralleri Yerinde"

CHP Milletvekili Seyit Torun, görüşme sırasında İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının morallerinin yerinde olduğunu belirtti. "Milletimiz de farkında. Bunu miting alanlarında, gittiğimiz cadde ve sokaklarda görüyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ve adaleti getirene kadar mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Torun, geçmişte benzer senaryoların yaşandığını, geçmişten ders almayanların aynı hataları tekrarladığını vurguladı.

CHP heyeti, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu partilileri, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP heyeti, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu partilileri, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazetecilere açıklamalarda bulundu.