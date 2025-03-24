CHP Heyeti, İstanbul Valisi Gül ile Görüştü

CHP heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek, güncel olayları ve süreçleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:34
CHP Heyeti, İstanbul Valisi Gül ile Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul İl Başkanı, Vali Gül ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen bu önemli görüşme, iki taraf arasında güncel olayların değerlendirilmesini sağladı.

Ziyaretin Ardından Açıklamalar Yapıldı

Ziyaret sonrası, il başkanı Çelik basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mart'tan itibaren yaşanan süreçler hakkında karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrencilerin Saraçhane dışında yürüyüş talepleri olduğunu kaydeden Çelik, "Saraçhane'nin korunması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek, belediyenin erişiminin açık olduğuna dikkat çekti.

Olayları ve Güvenlik Önlemlerini Değerlendirdi

Bozdoğan'daki gerilim hakkında bilgi veren Çelik, polis müdahalelerinin kontrolsüz olduğunu ve bunun sonucunda gözaltına alınanlar olduğunu ifade etti. Çelik, Şehzadebaşı Camisi'ne yönelen eylemcilerin zarar verdiğini belirterek, "Camiye giden bazı provokatörler, tarihî mezar taşlarının yerinden oynamasına neden oldu" şeklinde konuştu.

Provokatörlere Dikkat Çekti

Çelik, cami duvarında yaşanan olumsuz davranışların provokatörler tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Eylemciler iyi niyetli insanlardır ve kimse olumsuz davranış göstermemiştir" dedi.

Güvenlik Tedbirleri Önerildi

Çelik, iftar çağrıları ve güvenlik tedbirleri konusunda Vali Gül ile görüştüklerini belirtti. İftar programı için gelenlere iftar malzemesi dağıtılmasının mümkün olduğunu ifade ederek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğine işaret etti.

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