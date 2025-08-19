DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

CHP Heyeti Trabzon'da: Gökhan Günaydın Ağustos Boyu Saha Çalışmalarında

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM tatilinde 81 ilde süren saha çalışmalarında Ağustos boyunca vatandaşla birlikte olacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:20
CHP Heyeti Trabzon'da: Gökhan Günaydın Ağustos Boyu Saha Çalışmalarında

CHP Heyeti Trabzon'da: Gökhan Günaydın Ağustos Boyu Saha Çalışmalarında

Basın Toplantısı ve Mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'nin tatile girmesinin ardından düzenlenen saha çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında, partinin tatil sürecini sahada vatandaşlarla geçirileceğini vurguladı.

Günaydın, TBMM tatilinin ardından partinin 81 ilde 137 milletvekili, 60 parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi ile saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Saha çalışmalarının önemine dikkat çekerek, milletvekillerinin halka zaman ayırmasının gerekliliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin topluma zaman ayırmak, onu dinlemek ve sorunlarını çözmek için gayret etmek yerine başka faaliyetlerin peşine düşmesi kabul edilemez."

Saha Çalışmaları ve Ziyaretler

Günaydın, bu çerçevede ağustos boyunca sahada vatandaşlarla bir arada olacaklarının altını çizdi. Edirne'den yola çıktığını, yarın da Kars'ta olacağını söyleyen Günaydın, pazarlara ve fabrikalara girip yurttaşla birebir temas kurduklarını aktardı:

"Hani derler ya 'Edirne'den Kars'a kadar.' Pazarlara, fabrikalara giriyorum, yurttaşın gözlerine bakıyoruz. Bugüne kadar da bir tek kişiden olumsuz bir şey duymadık."

Heyet ve Program

Toplantıya CHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Zeynel Emre, Samsun Milletvekili Murat Çan ile CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve partililer katıldı. Heyet, gün boyunca kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağ 2), beraberindeki İstanbul...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağ 2), beraberindeki İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt (sağda), Zeynel Emre (solda), Samsun Milletvekili Murat Çan (sol 2) ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak (sol 3) ile birlikte partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağ 2), beraberindeki İstanbul...

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle