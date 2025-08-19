CHP Heyeti Trabzon'da: Gökhan Günaydın Ağustos Boyu Saha Çalışmalarında

Basın Toplantısı ve Mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'nin tatile girmesinin ardından düzenlenen saha çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında, partinin tatil sürecini sahada vatandaşlarla geçirileceğini vurguladı.

Günaydın, TBMM tatilinin ardından partinin 81 ilde 137 milletvekili, 60 parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi ile saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Saha çalışmalarının önemine dikkat çekerek, milletvekillerinin halka zaman ayırmasının gerekliliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin topluma zaman ayırmak, onu dinlemek ve sorunlarını çözmek için gayret etmek yerine başka faaliyetlerin peşine düşmesi kabul edilemez."

Saha Çalışmaları ve Ziyaretler

Günaydın, bu çerçevede ağustos boyunca sahada vatandaşlarla bir arada olacaklarının altını çizdi. Edirne'den yola çıktığını, yarın da Kars'ta olacağını söyleyen Günaydın, pazarlara ve fabrikalara girip yurttaşla birebir temas kurduklarını aktardı:

"Hani derler ya 'Edirne'den Kars'a kadar.' Pazarlara, fabrikalara giriyorum, yurttaşın gözlerine bakıyoruz. Bugüne kadar da bir tek kişiden olumsuz bir şey duymadık."

Heyet ve Program

Toplantıya CHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Zeynel Emre, Samsun Milletvekili Murat Çan ile CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve partililer katıldı. Heyet, gün boyunca kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (sağ 2), beraberindeki İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt (sağda), Zeynel Emre (solda), Samsun Milletvekili Murat Çan (sol 2) ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak (sol 3) ile birlikte partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.