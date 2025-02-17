CHP Heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığına Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki CHP heyeti, Van'da DEM Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Başarır ile beraberinde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı.

Heyet, DEM Parti İl Başkanlığında İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan ve DEM Parti'nin ildeki yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başarır, Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum uygulamasına sert bir şekilde karşı çıktıklarını ifade etti. Başarır, "Van halkının iradesi için buradayız" diyerek şunları aktardı:

"Demokrasi, hukuk, bir hakkın teslimi için buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız. İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Bu, sadece Van'ın sorunu değil 86 milyonun sorunu. Hukuku, hukuk kurallarını, Anayasa'yı bir kez ihlal edip buna seyirci kalırsak ülkede hiçbir seçimin artık anlamı olmaz. Hiç kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Susarsak herkesin kapısı bir gün sabah 06.00'da çalınır. Bu yüzden demokrasi, hukuk, adalet için hep beraber olacağız. Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız."