CHP İstanbul'dan '28. Kent Yoksulluğu Buluşmaları' Etkinliği

CHP İstanbul, '28. Kent Yoksulluğu Buluşmaları' Düzenledi

CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu, Esenler'de '28. Kent Yoksulluğu Buluşmaları' etkinliğini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 'Esenler'de Kentsel Dönüşümü Konuşuyoruz' başlığı dikkat çekti.

Kentsel Dönüşümün Etkileri

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kentsel dönüşüm sürecinin özellikle yoksul ve dar gelirli gruplar üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Zeybek, İstanbul'da 600-700 bin konutun dönüşüm süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu bölgelerde çoğunluğu dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşadığına dikkat çekerek, 'Bu süreçten en çok etkilenen de onlar oluyor.' ifadesini kullandı.

Enflasyonun Yükselen Engel

Zeybek, enflasyonun kentsel dönüşümdeki en büyük engel olduğuna değinerek, 'Bugün minimum 85 metrekarelik bir evi yeniden yapmak için 3 milyon liraya ihtiyaç var.' dedi. 5 yıl önce aynı evin maliyetinin 150-180 bin lira olduğunu hatırlatarak, bu dramatik artışa dikkat çekti.

Çözüm Önerileri

CHP'nin çözüm önerilerini de aktaran Zeybek, '25-30-40 yıl çalışıp bu ülkeye emek vermiş emeklilere ve dar gelirli yurttaşlara yönelik kentsel dönüşüm kaynakları doğrudan hazine tarafından en az 10-15 yıl vadeyle ve sıfır faizle sağlanmalıdır.' şeklinde konuştu.

Afet Öncesi Harcama ve Finansman

Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin başlangıçta 104 milyar dolar olarak hesaplandığını ve konutların tamamlanması durumunda bu maliyetin 150 milyar dolara çıkabileceğini ifade eden Zeybek, 'Bir afet öncesinde yapılması gereken harcamayı yapmadığımızda, bunun maliyeti 4 ila 7 kat arasında artmaktadır.' dedi.

Kamu Arazi Kullanımı Önerisi

Zeybek, Esenler'deki askeri alanlar gibi büyük kamu arazilerinin dönüşüm finansmanına yönlendirilmesi halinde, İstanbul'daki yüzbinlerce konutun çok daha önce yenilenmiş olabileceğini kaydetti.

CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu tarafından Esenler'de "28. Kent Yoksulluğu Buluşmaları" düzenlendi. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Esenler'de Kentsel Dönüşümü Konuşuyoruz" başlığıyla gerçekleşen programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.