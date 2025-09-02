DOLAR
CHP İstanbul İl Yönetimi Tedbiren Görevden Uzaklaştırıldı: Geçici Kurul Atandı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 kongresiyle seçilen CHP İstanbul il yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı, geçici kurul görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:04
Mahkeme kararı ve atanan geçici kurul

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sonucunda seçilen il başkanı, il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Mahkeme, İl Başkanlığı görevlerini yürütmek üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsaptan oluşan geçici kurulun görevlendirilmesine hükmetti.

Dava başvurusu ve iddialar

Dava, CHP delegesi Özlem Erkanın başvurusu üzerine açıldı. Erkan, 8 Ekim 2023 tarihli kongrenin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz olduğunu; delege iradelerinin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğini, delegeler sayısının 600 sınırını aştığını ve bunun sonucu olarak kongre kararlarının sakatlandığını belirtti. Erkan mahkemeden, seçilen yöneticilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını, önceki yönetimin göreve iadesini veya mahkemece atanacak geçici kurulun görevlendirilmesini talep etti.

Mahkemenin değerlendirmesi ve hukuki gerekçe

Ara kararda, Anayasa'nın 2, 67, 68 ve 69. maddeleri, Türk Medeni Kanunu'nun 2. ve 4. maddeleri, Siyasi Partiler Kanunu'nun 3, 4, 93, 112. ve 121. maddeleri ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 152. maddesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün ilgili maddelerine atıf yapıldı. Mahkeme, ihtiyati tedbirin amacı ve şartlarını açıklayarak, davacı iddialarının basit bir iddianın ötesine geçtiğini ve seçme-seçilme hakkının özüne aykırı durumların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Mahkeme kararda, davacı iddialarının yaklaşık ispat şartını sağladığı kanaatine varıldığını, bu nedenle hakkın elde edilmesinin zorlaşmasını önlemek amacıyla kısmi ihtiyati tedbir kararı verildiğini ifade etti. Kararda, ihtiyati tedbirin geçici olduğu ve şartlar değiştiğinde yeniden değerlendirilebileceği de vurgulandı.

Mahkemenin verdiği kararın kapsamı

Mahkeme, seçilen il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici kurul atanmasına karar verdi. Ancak mahkeme, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınması talebini reddetti ve davacı talebinin bazı bölümlerini kabul ile bazılarını reddederek karar verdi. Ayrıca mahkeme, 8 Ekim 2023'te alınan tüm kongre kararlarının tedbiren hükümlerinin durdurulması talebinin reddine ilişkin hususları da kararda açıkladı.

Kurultay süreci ve kongre takvimi

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 14 Temmuz 2025 tarihli kararıyla başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecine ilişkin olarak, kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

İstenen belgeler ve soruşturma dosyaları

Ara kararda, dava dosyası kapsamında il ve ilçe seçim kurullarından dava konusuna ilişkin tüm evrakların, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarından ilgili seçimlere ait soruşturma dosyalarının ve benzer davalara ilişkin belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istendiği ve gelen cevapların dosyaya konulduğu belirtildi.

Mahkemenin vurguladığı hukuki ilkeler

Kararda, ihtiyati tedbirin amacının davanın devamı sırasında yeni ihtilafların ortaya çıkmasını önlemek olduğu; tedbir kararı için davanın ispatına elverişli kesin delil aranmadığı, istekte haklı olma ihtimalinin mevcut olmasının yeterli bulunduğu ifade edildi. Ayrıca tedbir kararının karşı tarafa orantısız zarar vermeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

CHP cephesinden açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara ilişkin değerlendirme toplantısı yapacaklarını bildirdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özelin çağrısıyla MYK'nin olağanüstü toplandığını, saat 17.00 itibarıyla İstanbul gündemiyle değerlendirme yapılacağını ve MYK sonrası alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Çelik, kararı partinin iktidar yürüyüşünü durdurma çabası olarak nitelendirerek mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

