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CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar

CHP'li liderler, orman yangınlarıyla ilgili önemli hazırlık ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:58
CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar

CHP'li Liderlerden Orman Yangınları Açıklaması

CHP Genel Başkan yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz, orman yangınlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Eymir Gölü girişinde düzenlenen basın toplantısında, yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilediler.

Yangın Riskine Karşı Hazırlık Zamanı

Yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çeken Adem, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan risk haritasının dikkate alınarak hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı. "Köyler yangınlara dirençli hale getirilmeli. Bugün orman köyleri yangına karşı savunmasızdır. Yapılar dayanıksız, tahliye planları yok, hayvanlar için barınaklar yok. Dirençli köylerde yangına dayanıklı evler, çatılar ve ahırlar inşa edilmeli," dedi.

TSK'nın Rolü ve Orman Muhafaza Memurları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki destek rolüne değinerek, Milli Savunma Bakanlığı ile esas çözüm ortağı olarak yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, TSK'da görev yapmış sözleşmeli personelin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda orman muhafaza memuru olarak görevlendirilmesini önerdi.

Enerji Hattı Yatırımları ve Yangınların Nedenleri

Deniz Yavuzyılmaz ise, elektrik dağıtım hattının özelleştirilmesinin ardından enerji nakil hatlarında gerekli yatırımların yapılmadığını öne sürdü. "Bakımlar eksik, denetim yok, ormanlık alanların içinden geçen hatların temizliği yapılmıyor ve bu eksiklikler yangınların büyümesine neden oluyor," diyerek durumu eleştirdi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz orman yangınlarıyla...

CHP Genel Başkan yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Eymir Gölü girişinde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz orman yangınlarıyla...

CHP Genel Başkan yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Eymir Gölü girişinde basın açıklaması yaptı.

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