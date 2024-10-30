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CHP'li Bağcıoğlu'ndan Savunma Sanayisine Destek

Yankı Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisinin milli bir değer olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:37
CHP'li Bağcıoğlu'ndan Savunma Sanayisine Destek

CHP'li Bağcıoğlu'ndan Savunma Sanayisine Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisinin milli bir değer ve ortak gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Yaptığı yazılı açıklamada, her Türk vatandaşının savunma sanayisinin elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğuna dikkat çekti.

Savunma Sanayi ve Vatanseverlik

Bağcıoğlu, savunma sanayisinin gelişiminde Türk halkı, tüm hükümetler, şehitler ve gazilerin büyük rolü bulunduğunu belirtti. Savunma sanayisine sahip çıkmanın, tüm siyasi görüşlerin ötesinde bir vatanseverlik görevi olduğunu vurguladı.

Başarıların Sahiplenilmesi

“Savunma sanayimiz ortak değerimiz ve milli gururumuzdur. Her Türk vatandaşı savunma sanayimizin ulaştığı seviyeden memnuniyet duymakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır.” diyen Bağcıoğlu, elde edilen başarılarda emeği geçenleri ve projeleri başlatanları takdir etmenin önemini ifade etti. Ayrıca, milli savunma sanayisini siyasi parti tarafgirliğine indirgemenin, Türk milletine yapılmış bir hakaret olduğunu dile getirdi.

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