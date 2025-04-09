CHP'li Bakanlar Marmara Cezaevi'nde Tutukluları Ziyaret Etti

CHP'li Bakanlar Marmara Cezaevi'nde Tutuklularla Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gökan Zeybek, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Can Atalay yer aldı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan, ziyareti yapılan kişilerin motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Bilhassa Ekrem İmamoğlu için söyleyeyim. İnanılmaz bir cesaret, azim ve beyin olarak özgür. Dolayısıyla kendisiyle Türkiye siyasetini konuşuyorsunuz. Geleceği konuşuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını konuşuyoruz. Biz onlara geçmiş olsun demek için gitmiyoruz sadece. Onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. Onların düşüncelerinden istifade ediyoruz. Kendi düşüncelerimizi söylüyoruz" dedi.

Zeybek: "Hukukun Egemen Olması Önemli"

Zeybek ise, İmamoğlu'nun tahliye olması için başlatılan imza kampanyasına destek verilmesi gerektiğini vurguladı ve Türkiye'de hukukun egemen olmasının önemine dikkat çekti. Zeybek, "Bugün akşam Şişli'de, pazar günü ise Samsun'da miting düzenleyeceğiz. 23 Nisan'da Ankara, 19 Mayıs'ta ise İzmir'de miting yapacağız" dedi.

Zeybek, yargı sürecine ilişkin de, "Ahmet Özer'in yargılaması için tarih verildi ancak diğer belediye başkanlarımızın henüz iddianamesi hazırlanmadı. İddianamenin bir an önce hazırlanıp mahkemenin gün vermesi ve yargılamanın başlaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve bazı CHP meclis üyeleri de cezaevindeki tutukluları ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gökan Zeybek, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.