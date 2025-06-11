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CHP'li Başarır, Ferdi Zeyrek'in Vefatına Dair Duygularını Paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ferdi Zeyrek’in ölümünü büyük bir acıyla karşıladı ve onu unutmayacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:59
CHP'li Başarır, Ferdi Zeyrek'in Vefatına Dair Duygularını Paylaştı

CHP'li Başarır, Zeyrek İçin Duygusal Bir Veda Yaptı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin düzenlediği basın toplantısında duygu dolu açıklamalarda bulundu. Başarır, "Hoşçakal kardeşim, seni unutmayacağız, unutturmayacağız," diyerek Zeyrek için duyduğu derin sevgi ve saygıyı dile getirdi.

Başarır: Manisa'nın Ferdi Babasıydı

Başarır, Zeyrek’in topluma bıraktığı kalıcı etkileri ve sevgi dolu mirasından bahsederek, onu "Manisa'nın Ferdi Babası" olarak tanımladı. "Sağcı, solcu herkes onun için gözyaşı döktü," diyen Başarır, Zeyrek’in belediye başkanlığı sürecinin kısa olmasına rağmen halkın gönlünde nasıl bir yer edindiğini anlattı.

Duygu Dolu Teşekkürler

Başarır, Zeyrek’in ölümünden dolayı kendilerini yalnız bırakmayan herkese, hastane çalışanlarına, doktorlara ve Sağlık Bakanlığı'na şükranlarını sundu. "Bir yıllık süreçte bu sevgiyi kazanmasının temel sebebi, halkla olan iletişimi ve şeffaf yönetim anlayışıydı," şeklinde görüş belirtti.

Soruşturmaya Dikkat Çekti

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmayı takip ettiklerini vurgulayan Başarır, "Vatandaşlar bu konuyu çokça soruyor. Soruşturmayı yakından takip edeceğiz," dedi.

Medya Eleştirisi

Bir gazetenin Zeyrek’in ölümüne dair verdiği haberi eleştiren Başarır, bu tür bir yaklaşımın insani olmadığını dile getirdi. "Hangi vicdanlı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapabilir?" ifadelerini kullanan Başarır, medya temsilcilerinin sosyal medya paylaşımlarını da eleştirdi.

Gaziosmanpaşa Seçimi Üzerine Değerlendirme

Ayrıca, Gaziosmanpaşa Belediyesindeki seçim sonucunu değerlendiren Başarır, "Halkın seçtiği bir belediye başkanı kirli kararlarla cezaevine atıldı," diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Ümit Özdağ’a Dikkat

Bir gazetecinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargılanması ile ilgili sorduğu soruya ise Başarır, "Bu kadar uzun süre cezaevinde kalınıyor olması endişe verici. Demokrasinin, hukukun ve adaletin peşinde olacağız," şeklinde yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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