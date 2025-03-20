CHP'li Başarır: İmamoğlu'na Millet Sahip Çıktı

CHP'li Başarır, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik pek çok tepkiler olduğunu ifade etti. Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Ekrem İmamoğlu 'Kendimi millete emanet ediyorum' dedi. Dün de millet ona sahip çıktı." diyerek, İmamoğlu'na olan millet desteğini vurguladı.

Baskın ve Gözaltılar

İstanbul halkının oylarıyla seçilen bir belediye başkanının, üniversite diplomasının iptal edildikten sonra şafak vakti evinde gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Başarır, 18 ve 19 Mart tarihlerini Türk demokrasi tarihi açısından kara bir leke olarak değerlendirdi. "İmamoğlu’nun gözaltına alınmasında kararlı bir protesto hakkı kullanan vatandaşlarımızı destekliyoruz," dedi.

İçişleri Bakanlığı Açıklamaları

CHP'li başkan, İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 37 kişinin gözaltına alınmasını eleştirerek, "İmamoğlu'nun üniversite diplomasının anasının ak sütü gibi helal olduğunu savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli Bayram İkramiyesi Üzerine Değerlendirme

Meclis'te, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile ilgili yasal düzenlemeleri de hatırlatan Başarır, "Tüm emeklilerimize sesleniyorum; Türkiye demokrasisi, hukuku 1000 yıl geriye gitti. Bu olay olmasa da biz zaten bu torba yasaya direnecektik," dedi.

Demokrasiye Sahip Çıkma Çağrısı

Başarır, halkın anayasal haklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Onlar CHP'ye, Sayın İmamoğlu'na değil, demokrasiye sahip çıkmıştır. Ben halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. İradenize sahip çıkın." şeklinde konuştu.

Seçim Tartışmaları

Bir gazetecinin, "CHP bundan sonra ne yapacak?" sorusuna yanıt veren Başarır, "Eğer CHP TBMM Grubu tamamen istifa ettiği zaman Türkiye'de seçim sonucu doğuruyorsa, hemen bunu yaparız. Ancak bu şartlar altında Türkiye ara seçime gider, bu da milletvekili sayımızın bir kısmını daha kaybetmemize yol açabilir" diyerek mevcut siyasi durum üzerindeki endişelerini yineledi.