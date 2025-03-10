CHP'li Başarır: 'Şam Yönetimi, Suriye'deki Tüm Vatandaşların Güvenliğinden Sorumludur'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'deki olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayladağı Sınır Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, mevcut Şam yönetimi hakkında, "Suriye'deki bütün vatandaşların güvenliğinden sorumludur." ifadelerini kullandı.

Başarır, Lazkiye ve çevresinden gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu, bu durumun Suriye'deki çatışma ve huzursuzluğun tehlikeli bir boyuta ulaştığını gösterdiğini belirtti. Suriye'de sağlanamayan istikrar ve artan sivil kayıplar nedeniyle Türkiye'nin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Başarır, "Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi şarttır." dedi ve mevcut yönetimin, eski rejimin hatalarını gerekçe göstererek Alevilere ya da sivil gruplara yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Daha sonra, kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve bütün grupların temsil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başarır, çatışmaların bir daha yaşanmaması için bu adımın zorunlu olduğunu dile getirdi.

Ali Mahir Başarır, basın açıklamasının ardından Samandağ ilçesindeki Çarşı Abdullah Cömert Meydanı'nda partililere hitap etti. Burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bazı CHP milletvekilleri, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de konuşmalar yaptı.

Başarır ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından Samandağ ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu.