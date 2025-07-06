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CHP'li Başarır ve Özçağdaş, Tutuklanan Başkan Böcek'e Destek Verdi

CHP'li Başarır ve Özçağdaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tutuklanmasını eleştirerek hukuksuzluğa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 01:24
CHP'li Başarır ve Özçağdaş, Tutuklanan Başkan Böcek'e Destek Verdi

CHP'li İsimlerden Böcek'e Destek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi.

Antalya Adliyesi önünde partililere seslenen Başarır, Böcek'in tutuklanmasını gerektiren bir suçun bulunmadığını vurguladı. Başarır, "Cezaevinde tuttukları insanlara hazırlattıkları ifadelerle suçsuz belediye başkanlarımızın görevine son veriyorlar. Cezaevine atıyorlar. Bu olacak şey değil," diyerek Türkiye genelinde yargının demokrasi üzerinde kurduğu baskılara dikkat çekti.

Başarır, “Tüm güçler ve erkler tek adamda. 86 milyonun iradesini bir avuç yargıç ayaklar altına alıyor. Darbe yapıyor. Antalya'ya, Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin Türkiye'nin her yerinde meydanları dolduralım. Biz suç işlemiyoruz. Sokağı asla bırakmayacağız,” ifadelerini kullandı.

Yargı Sürecine Eleştiriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise Böcek hakkında açılan davada herhangi bir suçlama bulunmadığını savundu. Özçağdaş, dosyada tanık ifadelerinin de yer almadığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kendisiyle ilgili doğrudan suçlama bile olmayan dosyada kolaylıkla tutuklama kararı alınabiliyor," şeklinde konuştu.

Avukatların, mahkeme heyetine Böcek'in sağlık durumunu sunduğunu ve ev hapsi talep ettiklerini kaydeden Özçağdaş, "Hukuk insanlıktan bu derece uzaklaşamaz. Haksızca, hukuksuzca kendisiyle ilgili ifade yokken bir karar alıyorsunuz ve bu karar sağlık sorunları olan bir belediye başkanını vicdansızca hapishaneye gönderiyorsunuz," dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (sağda) ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 2)...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (sağda) ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 2), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet" soruşturmasında tutuklanmasını eleştirdi. Başarır ve Özçağdaş, Antalya Adliyesi önünde partililere seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (sağda) ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 2)...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (sağda) ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 2), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet" soruşturmasında tutuklanmasını eleştirdi. Başarır ve Özçağdaş, Antalya Adliyesi önünde partililere seslendi.

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