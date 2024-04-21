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CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden tasarruf hamlesi: Lüks araçlar israfın fotoğrafı!

Denizli'de AK Parti'den CHP'ye geçen Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan tasarruf adımı dikkat çekiyor: Lüks araçlar meydanda sergilendi!

Yayın Tarihi: 21.04.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:06
CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden tasarruf hamlesi: Lüks araçlar israfın fotoğrafı!

Denizli'de yerel seçimlerin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen Büyükşehir Belediyesi, ilk icraat olarak tasarruf tedbirleri almaya başladı. Yeni başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyenin ihtiyaç fazlası 45 lüks aracını meydanda sergileyerek israfın fotoğrafını ortaya koydu.

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Yapılan açıklamada, fazla araçların geri gönderileceği ve artık Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şatafatın olmadığı, gereksiz harcamaların yapılmadığı bir belediye olacağı vurgulandı.

 Çavuşoğlu, "İsrafın fotoğrafı" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç fazlası 45 adet kiralık aracını meydanda sergiledik. Fazla araçların hepsini geri gönderiyoruz. T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak."

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