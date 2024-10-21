CHP'li Emir: Yenidoğan Çetesine İlişkin Meclis Araştırması Şart

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in Gündem Değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yenidoğan çetesi" hakkında yürütülen soruşturma üzerine basın toplantısı düzenleyerek, TBMM'in bu konuyu derinlemesine incelemesi gerektiğini vurguladı. Emir, "Meclis'in bu ölümleri ve soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde araştırması şarttır. Bu durum ülkeyi sarstı, herkes vicdanı sızlıyor ve vatandaşlar kaygıyla süreci izliyor," dedi.

Olayın Ciddiyetine Dikkat Çekti

İstanbul'daki bir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanların, bebek acil hastalarını belirledikleri özel hastanelere yönlendirdikleri ve bu süreçte ölümlere neden oldukları iddialarının aileleri büyük bir tedirginliğe neden ettiğini belirten Emir, sağlık alanındaki yetersizlikleri eleştirdi.

Sağlık Bakanlığına Eleştiriler

Emir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bebekler ölüme terk edilirken, devlet tamamen soyulmuşken daha önemli bir konumuz yok. Sorumluların peşini bırakmayacağız," dedi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli denetimlerin yapılmadığını ve şikayetlerin yeterince ciddiye alınmadığını belirtti.

Soruşturmanın Süreci

Emir, soruşturmanın başlangıcında yaşanan süreci detaylandırarak, ilk şikayetlerin 27 Mart 2023’te gelebildiğini, bunun sonrasında 2 Mayıs'ta İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştığını ifade etti. Olayların detaylarının ortaya çıkması açısından TBMM’nin konuyu araştırmasının acil olduğunu vurguladı.

FETÖ Elebaşı ile İlgili Açıklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında sorulan bir soruya da değinen Emir, "Gülen, ülkemize büyük zarar vermiş bir haindir. Yurt dışına haksız yere gönderilen her kuruşun peşindeyiz," diye yanıtladı.