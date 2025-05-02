CHP'li Erhan Adem: 'Kutuplaştırmak Değil, Mutluluk İçin Mücadele Ediyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, partisinin amacını ve gelecekteki hedeflerini belirtti. Adem, 'CHP olarak insanları kutuplaştırmak için değil, mutlu ve barış içerisinde yaşamaları için mücadele eden bir partiyiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın Konya'da düzenlenecek miting öncesinde konuşan Adem, iktidar olana kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi. 'Biz mücadeleye de iktidar olmaya da hazırız. Yarınki mitingimiz muhteşem olacak' ifadelerini kullandı.

Silahlı Saldırı İddiasına Yanıt

Adem, Konya'nın Çumra ilçesinde CHP aracına düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıyla ilgili olarak da konuştu. 'İddiaya göre, silahı ateşleyen kişi CHP sempatizanıymış, sevincinden öyle yapmış. Ancak hiçbir CHP'li, parti aracımızı görünce silah ateşlemez. Biz zaten böyle şeylere karşıyız. Bu kişinin CHP ile hiçbir alakası yoktur ve partili de değildir' şeklinde açıklama yaptı.

Toplantıya, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İl Başkanı Bekir Yaman, milletvekilleri ve partililer de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (ortada), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Konya'da düzenlenecek miting öncesi, partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İl Başkanı Bekir Yaman, milletvekilleri ile partililer de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (ortada), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Konya'da düzenlenecek miting öncesi, partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İl Başkanı Bekir Yaman, milletvekilleri ile partililer de katıldı.