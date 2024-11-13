CHP'li Gezmiş'ten Eczacılara Destek Çağrısı: İlaç Erişimi İçin Acil Düzenlemeler Gerekiyor

CHP'li Gezmiş'ten Sağlık Alanında Acil Önlemler

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, halkın sağlık hakkının korunması ve eczacıların ile ilaç sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu düzenlemelerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlaç Erişimi ve Fiyatlandırma Sorunları

Gezmiş, vatandaşların ilaçlarına ulaşımda tasarruf yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Unutulmamalıdır ki en pahalı ilaç, ulaşılamayan ilaçtır" ifadelerini kullandı. Sağlık alanındaki gelişmelerin artmasına rağmen, Türkiye'de Avrupa'da yaygın olarak kullanılan yenilikçi tedavilere erişim oranının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Eczacıların Mağduriyeti ve İlaç Yokluğu

Eczacıların ilaç yokluğu ve fiyatlandırma sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getiren Gezmiş, "İlaç fiyatlarındaki artışa rağmen karlılık baremlerinin güncellenmemesi, eczanelerimize artan giderlerle birlikte kan kaybettirmektedir" dedi. Bu durumun, eczacıların halk sağlığı adına verdikleri çabaları sürdürebilmeleri konusunda büyük zorluklar yarattığını belirtti.

Kronik Hastalar ve Geri Ödeme Sorunları

Özellikle, kronik hastalıkları olanların düzenli ilaç kullanmaları gerektiğini ancak geri ödeme koşullarının yetersizliği nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savunan Gezmiş, artan fiyat farklarının vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Koruyucu Sağlık ve Bütçe Sorunları

Koruyucu sağlık alanında yeterli bütçe ayrılmadığını da belirten Gezmiş, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Sonuç Olarak...

Gezmiş, "Halkımızın sağlık hakkını koruyacak, eczacılarımızı ve ilaç sektörünü destekleyecek düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir" diyerek, ilaca erişim sorunlarının derinleşeceğine ve vatandaşların mağduriyet yaşamaya devam edeceğine işaret etti. Yetkililere ilaç yokluğu sorununu acilen çözmeleri çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.