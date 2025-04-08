CHP'li Gürer: Limon İhracatındaki Kısıtlamalar Anlaşılabilir Değil

Gürer: Limon İhracatındaki Kısıtlamaların Sırrı Nedir?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, limon ihracatına yönelik getirilen geçici kısıtlamanın kaldırılması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, limon ihracatıyla ilgili 48 saat içerisinde alınan iki farklı karar olduğunu hatırlattı.

Kısıtlamalar ve Ekonomik Etkileri

Gürer, limon ihracatına önce geçici kısıtlama getirildiğini, daha sonra bu kısıtlamanın kaldırıldığını ifade ederek, bu durumun tutarsızlığına dikkat çekti. 2023'te toplamda 63, geçen yıl ise 69 ülkeye limon ihraç edildiğini, bu yılın ilk iki ayında ise bu sayının 49 olduğunu belirtti.

İhracat Geliri ve Tarım Politikaları

2022 yılında limon ihracatından sağlanan gelir 361 milyon 38 bin dolar olarak kaydedilirken, 2023’ün ilk iki ayında ise ihracat tutarının 95 milyon doları aştığını vurguladı. Gürer, bu ihracat konusunun Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ele alınarak üreticilerin de katılımıyla netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlığa Çağrı

Gürer, "Bakanlık, dün niye limon ihracatını yasakladığını, bugün niye bu yasaklamayı kaldırdığını açıklasın. Bu kadar başıboşluk olur mu? Türkiye’de planlama olmaması ve yanlış tarım politikaları probleme dönüşüyor. Türkiye'nin yurt dışı satışına rağmen limonda ürün açığı yok. Bu nedenle fiyatın da bu kadar artmaması lazım." diye konuştu.