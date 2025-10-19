CHP'li Karabat'tan Konya'da Cumhuriyet ve Adalet Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Konya 39. Olağan İl Kongresi'nde Cumhuriyet, adalet ve millet iradesi vurgusu yaparak kalkınma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:11
CHP'li Karabat'tan Konya'da Cumhuriyet ve Adalet Vurgusu

CHP'li Karabat'tan Konya'da Cumhuriyet ve Adalet Vurgusu

Konya 39. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Karabat, Konya'da bir otelde düzenlenen il kongresinde, Mevlana şehri Konya'nın köklü bir tarihi sırtlamış, Anadolu'nun kalbi, üretimin başkenti olduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana'nın "Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır" ifadesini hatırlatan Karabat, bugünlerde Türkiye'de emeğin değerinin ve adaletin yok edildiğini savundu.

Kendilerini baskıyla sindirmek isteyenlere karşı İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" diye başlayan 3. kıtasını okuyan Karabat, şöyle konuştu: "Milletin iradesine zincir vurmak isteyenler sanıyorlar ki bizleri bir adım geri attıracaklar, sanıyorlar ki bizleri sindirecekler. Onlara buradan şunu söylemek isterim: Bu millet ezelden beri hürce yaşamış, ebediyete kadar da hür yaşayacaktır. Bu millet, bu güçlü aklı, bu güçlü iradeyi, bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyet'i kuran ve bu ülkeyi demokrasiyle tanıştıran Mustafa Kemal Atatürk ve onun evlatlarından, onun askerlerinden alır."

"Türkiye'nin makus talihine, İstiklal Savaşı'yla son vermiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni Misakımilli sınırları içinde kurmuş partinin adıdır Cumhuriyet Halk Partisi." Karabat, CHP'yi millet, özgürlük, adalet, kalkınma ve gelecek vizyonu üzerinden tanımladı: "Cumhuriyet Halk Partisi, millettir, büyük bir kurtuluşun hikayesidir. Cumhuriyet Halk Partisi gelişmiş bir özgürlüktür, kılı kırk yaran adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi kalkınmadır, geleceğe güvenle bakmaktır, zengin bir millet, güçlü bir devlet ve büyük bir ülke yaratma sevdasıdır."

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'ten sonra ikinci eserinin da CHP olduğunu ve CHP olarak ülkeyi içinde bulunduğu gafletten çıkarmayı görev edindiklerini dile getiren Karabat, görevi yerine getirmenin yolunu anlattı: "Partimizin her bireyinin milletimizle sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde, yüz yüze, göz göze, kalp kalbe ilişki ve muhabbet kurması, milletimizin dinlenmesi, milletimizin anlanmasıdır."

Karabat, tarihin yüklediği görevin sadece iktidarı göndermekle sınırlı olmadığını, daha büyük hedefin Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi devleti muasır Batı medeniyetleri seviyesine ulaştırmak olduğunu vurguladı. "1950'lerde Demokrat Parti iktidara geldiğinde muasır medeniyetle aramızdaki kat, 2 kattı ama bugün bu kat oldukça büyüyor. Bugün yeniden bu ülkeyi sıçratarak, büyük bir kalkınma hamlesiyle buluşturmamız gerekiyor."

Konuşmasının sonunda yapılacak oylamaya ilişkin "İki aday da bizim adayımızdır" diyerek adaylar Nejat Türktaş ile mevcut il başkanı Bekir Yaman'a başarılar diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat (sağ 3), CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi'ne...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat (sağ 3), CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat (sağ 3), CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi'ne...

İLGİLİ HABERLER

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Bielefeld'de
2
Özgür Özel: Manisa İl Kongresi'nde 'Yeni Yürüyüş' ve Seçim Hazırlıkları Çağrısı
3
Trabzon Arsin'de Kayıp Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Sürüyor
4
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde Gazeteciye Saldırı ve Arbede
5
Floor Curling Cezaevlerinde: Erzurum'da 371 Hükümlü Sporla Tanıştı
6
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
7
Muğla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)