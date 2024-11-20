CHP’li Karaoba, Uşak’a 250 Yataklı Hastane İhalesini Talep Etti

Uşak İçin Yeni Hastane İhtiyacı

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ta yalnızca bir hastane bulunduğunu ve bu durumun hastane başvurularında sorunlara yol açtığını vurgulayarak, 250 yataklı hastanenin ihalesinin derhal yapılmasını istedi.

Yetersiz Sağlık Hizmetleri ve Uzayan Randevular

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaoba, Uşak'ta günde 5 bin poliklinik yapıldığını ve yaklaşık 1,600 kişinin acil servise başvurduğunu belirtti. Ayrıca, ultrason randevularının 2025 yılında dolduğunu ve bazı hastaların randevu almak için 8 ay beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Acelenin Önemi!

Karaoba, sağlıktan tasarruf yapılamayacağını vurgulayarak, “Bir an önce Uşak’a bir hastane talep ediyoruz. Yarından, bir ay sonrasından değil, hemen bugün hastane talep ediyoruz. Vatandaşlarımız Afyon, Eskişehir ve Denizli gibi şehirlere gitmekten yoruldular,” dedi. Uşak’ta 250 yataklı hastanenin projesinin bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.