CHP'li Murat Emir, 5 TL'lik madeni parada "Türkiye Yüzyılı" logosuna tepki gösterdi

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışmasına neden oldu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti iktidarını tarım politikaları konusunda eleştirirken, basın toplantısında 5 TL'lik madeni parada yer alan "Türkiye Yüzyılı" logosuna da tepki gösterdi.



"Bu Ülke Sizin Babanızın Malı Mı?"

Emir, AK Parti'nin tarım politikalarını eleştirerek, "Bu ülke sizin babanızın malı mı? Türkiye'nin parası, sizin AKP reklamı yapacağınız bir alan mı?" şeklinde sert ifadeler kullandı. Ayrıca, madeni paranın basılmasında siyasi amaçların ön plana çıkarılmasına karşı çıktı.

Madeni Parada Atatürk Rölyefi ve "Türkiye Yüzyılı" Logosu Tartışması

5 TL'lik madeni paraların üzerinde yer alan Atatürk rölyefinin ardından "Türkiye Yüzyılı" logosunun kullanılmasına da tepki gösteren Emir, Türkiye'nin parasının siyasi reklam aracı olarak kullanılmasını eleştirdi.

Madeni Paraların Tedavüle Çıkması

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 5 TL değerindeki madeni paralar, Cumhuriyet'in 100. yılı hatırası olarak tedavüle sokulmuştu. Bu kararın ardından CHP'li Murat Emir'in logosu tartışması gündeme oturdu.





CHP'li Emir'in Tarım Politikalarına İlişkin Eleştirileri

Murat Emir, basın toplantısında AK Parti iktidarının tarım politikalarını da eleştirerek, çiftçinin kaderine terk edildiğini ve üretimin önemsenmediğini dile getirdi. Ekmeklik buğday fiyatlarının artışına dikkat çeken Emir, çiftçilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Madeni Para Basımı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kararı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 5 TL'lik madeni paraların tedavüle çıkması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı bir karar doğrultusunda gerçekleşti. Ancak bu durum, siyasi ve sembolik bir tartışmanın fitilini ateşledi.