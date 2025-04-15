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CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 2025 yaş çay alım fiyatının 35 lira, destekleme bedelinin ise 10 lira olması gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:00
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı

CHP'li Ocaklı'dan Yaş Çay Fiyatı Açıklaması

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına en az 35 lira olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Üreticilere sunulacak destekleme bedelinin ise en az 10 lira olmasını talep etti.

Zirai Don Qestkeli Üreticilere Etkisi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ocaklı, nisan ayında yurt genelinde gerçekleşen kar yağışı ve soğuk havanın birçok tarım ürününde neden olduğu zirai don olayının, çiftçileri ciddi şekilde mağdur ettiğini vurguladı. Ocaklı, çiftçilerin zararlarının karşılanması için düzenleyecekleri kanun teklifleri ve önergelere iktidarın nasıl yanıt vereceğini de takip edeceklerini belirtti.

Üreticilerin Beklentisi

Çay üreticilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak 2025 yılı yaş çay alım fiyatını sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Ocaklı, bunun altında bir fiyat kabul edilmeyeceğini kaydetti. Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor durumda kaldığını ve mutlaka desteklenmeleri gerektiğini vurguladı.

Cezaevi Ziyareti

Ocaklı, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençleri, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Cezaevi koşullarının hukuka uygun olmadığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM'de basın toplantısı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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