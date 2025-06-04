CHP'li Özçağdaş: AYM Kararına Rağmen Rektör Atamaları Devam Ediyor

CHP'li Özçağdaş'tan Anayasa Mahkemesi'ne Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) rektör atamaları ile ilgili iptal kararına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim sistemindeki kurul üyeleri ve rektörlerin, anayasa'ya aykırı bir şekilde atanmaya devam ettiğini belirten Özçağdaş, bu durumu büyük bir sorun olarak nitelendirdi.

YÖK Önünde Basın Açıklaması

Özçağdaş, CHP'li milletvekilleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, AYM'nin bir yıl önce YÖK üyeleri ve rektörlük atamalarının anayasaya aykırı olduğuna dair verdiği kararı hatırlattı. 2016 yılında başlatılan bu sürecin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayan Özçağdaş, “CHP olarak AYM'ye götürdük. AYM 6 yıl sonra karar verdi. Ve bu kararın ardından 1 yıl daha geçti. 7 yıldır anayasaya aykırı atamalara devam ediliyor.” dedi.

Öğrencilerin ve Akademisyenlerin Durumu

Özçağdaş, AYM'nin TBMM'ye 1 yıl daha süre verdiğini ve bunun bugün itibarıyla dolduğunu belirtirken, “7 milyon öğrenci, 190 bin akademisyen ve yüz binlerce idari personel, geleceğini belirleyecek en önemli alanda yasama faaliyeti gerçekleştirilemedi.” şeklinde konuştu.

Seçim Hakkı ve Yönetim Sorunu

“200 kişilik köylerde muhtar seçiliyor, 5 bin kişilik yerlerde belediye başkanı seçiliyor. Ama 50 bin kişilik üniversitelerde kendi rektörlerini seçme hakkı yok.” diyerek tepkisini dile getiren Özçağdaş, üniversitelerin bilimsel özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizdi. “Cumhurbaşkanının doğrudan rektör ataması, AYM kararıyla da hukuki olarak meşru değildir.” açıklamasını yaptı.

Gelecek Vaatleri

Son olarak, iktidara gelmeleri durumunda yükseköğretimi evrensel ilkeler çerçevesinde yeniden yapılandıracaklarının altını çizen Özçağdaş, bu konunun Türkiye'nin geleceği için kritik önem taşıdığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), beraberindeki bazı CHP'li milletvekilleriyle, Anayasa Mahkemesinin (AYM) rektör atamaları hakkındaki iptal kararı ve düzenleme için verdiği sürenin dolması üzerine, YÖK önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), beraberindeki bazı CHP'li milletvekilleriyle, Anayasa Mahkemesinin (AYM) rektör atamaları hakkındaki iptal kararı ve düzenleme için verdiği sürenin dolması üzerine, YÖK önünde basın açıklaması yaptı.