CHP'li Özçağdaş: Eğitim İçin Yatırım Şart

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Trabzon'da Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Trabzon’da gerçekleştirdiği konuşmada, eğitim alanında büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Eğitim Yatırımları ve Özelleştirme İhtiyacı

Ortahisar Belediyesi Salonunda düzenlenen 'Eğitim Buluşmaları' programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özçağdaş, eğitim sorunlarının çözümü için eğitime ayrılan kaynakların artırılması gerektiğine dikkat çekti. Eğitimin temel sorunlarından birinin finansman olduğunu ifade eden Özçağdaş, özellikle okullar ve spor salonları gibi eğitim yapılarının inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin Eğitim Politikasına Eleştiri

Hükümeti eleştiren Özçağdaş, okullarda karşılaşılan temizlik ve teknik personel eksikliklerinin altını çizerek, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin artırılması gerektiğini savundu. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Rakamlar ortada, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi geçen yıla göre azaldı. Bu koşullarda hazır bütçe dönemindeyken, bakanlık bütçesini artırın" dedi.

Eğitimdeki Sorunlar Devam Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı iSevgi Kılıç, eğitimdeki sorunların yalnızca okullarla sınırlı kalmadığını, KYK ve üniversitelerdeki sorunların da devam ettiğini iddia etti. Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP İl Başkanı Mustafa Bak gibi önemli isimler katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), Ortahisar Belediyesi Salonunda düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (ortada), Ortahisar Belediyesi Salonunda düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.