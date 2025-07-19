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CHP'li Özçağdaş, LGS Sonuçlarına Dair Detaylı İstatistik Talep Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, LGS sonuçlarının detaylı açıklanması gerektiğini ve iddiaların yanıt bulmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 16:43
CHP'li Özçağdaş, LGS Sonuçlarına Dair Detaylı İstatistik Talep Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, LGS sonuçları ile ilgili detaylı istatistiklerin kamuoyuna sunulmasını istedi.

Özçağdaş, LGS ile ilgili çok sayıda iddianın gündeme geldiğini ancak bu iddialara yanıt alamadıklarını vurguladı. Bakanlığın açıklamalarını eleştiren Özçağdaş, bu konudaki belirsizliklerin öğrenciler ve aileleri açısından sorun yarattığını ifade etti.

Bir genel müdürün Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alındığını hatırlatan Özçağdaş, bu durumun sebeplerini sorguladı. Ayrıca, LGS'deki sözel ve sayısal oturumla ilgili soruların sınav esnasında dışarıda çekildiği iddialarına değinen Özçağdaş, "(Sayısal oturuma ilişkin bazı görsellerin sınav başladıktan sonra, öğrencilerin sınıflarda bulunduğu esnada sınıf dışındaki kişilerce çekildiği belirlenmiştir) diyorlar. Siz itiraf ediyorsunuz." dedi.

Sınav bitmeden soruların paylaşılması durumunda sınavın sakatlanmış olacağını savunan Özçağdaş, LGS ile ilgili yaşanan belirsizliklerin devam edeceğini belirtti. "Daha önceki yıllarda yaptığınız gibi detaylı istatistikleri verin, çocuklarımızın almış olduğu puanları, ilçelerini, illerini, okullarını, ortaöğretim başarı puanlarını yayınlayın, şaibeyi ortadan kaldırın" diyerek çağrısını yineledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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